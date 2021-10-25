Восстановление монархии в России: пошаговая инструкция

Венчание Георгия Романова, состоявшееся недавно в Санкт-Петербурге, вызвало в России значительный резонанс, и, в частности привело к появлению нескольких статей на данную тему в нашем издании.
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