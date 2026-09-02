В преддверии Дня города в Барнауле наградили участников СВО и волонтеров

В преддверии Дня города в администрации Барнаула прошла торжественная церемония награждения. В зал пригласили ветеранов боевых действий, семьи участников специальной военной операции и тех, кто помогает военнослужащим на передовой.
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