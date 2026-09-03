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Слуцкий предложил дать вузам и колледжам бесплатный доступ к ИИ-сервисам

Слуцкий предложил дать вузам и колледжам бесплатный доступ к ИИ-сервисам

Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обеспечить все образовательные учреждения в России бесплатными подписками на отечественные и зарубежные ИИ-платформы.

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