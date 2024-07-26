Турция выдала России подорвавшего автомобиль, он в Москве: Киев хотел «убрать»

Спецслужбы и правоохранители Турции оказали содействие российским силовикам. Подозреваемый в совершении преступления 1995 года рождения доставлен в Следственный комитет РФ для проведения следственный действий по уголовному делу, сообщили в ФСБ.
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