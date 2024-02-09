Экс-разведчик Риттер: интервью Путина нацелено на улучшения отношений США и РФ

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону является дорожной картой по улучшению отношений между РФ и США.
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