Запад сам загнал себя в угол, пишет infoBRICS. Он поддерживает право Израиля на "самооборону", хотя солдаты ЦАХАЛ убили тысячи мирных жителей, но при этом мобилизует все экономические и политические ресурсы для борьбы с Россией на Украине.
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