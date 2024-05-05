Двойные стандарты Запада в отношении Украины и Израиля

Запад сам загнал себя в угол, пишет infoBRICS. Он поддерживает право Израиля на "самооборону", хотя солдаты ЦАХАЛ убили тысячи мирных жителей, но при этом мобилизует все экономические и политические ресурсы для борьбы с Россией на Украине.