В США раскрыли, что Зеленский потребовал от нового главкома ВСУ

Global Look Press/IMAGO/ABACA Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского разработать новый план, который позволит избежать застоя в боевых действиях и придать новый фокус конфликту.
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