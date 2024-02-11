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В США раскрыли, что Зеленский потребовал от нового главкома ВСУ

В США раскрыли, что Зеленский потребовал от нового главкома ВСУ

Global Look Press/IMAGO/ABACA Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского разработать новый план, который позволит избежать застоя в боевых действиях и придать новый фокус конфликту.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
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J
Jubar
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