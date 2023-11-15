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Победы и границы Стандартной модели: к 50-летию квантовой хромодинамики

Победы и границы Стандартной модели: к 50-летию квантовой хромодинамики

Ровно 50 лет назад, 15 ноября 1973 года, вышла из печати статья Дэвида Гросса и Фрэнка Вильчека «Asymptotically Free Gauge Theories», публикация которой, наряду с еще двумя статьями, вышедшими ранее в том же году, подводит условную черту под созданием квантовой хромодинамики — теории, описывающей сильное взаимодействие элементарных частиц.

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