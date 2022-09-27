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Английский спортдиректор «Спартака», Италия в плей-офф Лиги наций, Мир РПЛ не остановят, Мешков получил назначение, Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве и другие новости

Английский спортдиректор «Спартака», Италия в плей-офф Лиги наций, Мир РПЛ не остановят, Мешков получил назначение, Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве и другие новости

1. Англичанин Пол Эшуорт стал новым спортивным директором «Спартака». Он работал в «Ростове» 17 лет назад.

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