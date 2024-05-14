Комьюнити Floki (FLOKI) предлагает сжечь 15,246 млн токенов

Floki (FLOKI), криптовалюта возникшая в результате безумия мем-монет, продемонстрировала замечательную рыночную устойчивость, увеличившись в цене на 400% за последний год, несмотря на общий рыночный спад.
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