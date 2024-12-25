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Закон, порядок, государство

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  • Дмитрий Гурин
    Ну а для порядка стоило бы и на водятла эвакуатора в суд заяву написать чтоб голова не болталась....Жительница Ростов...
  • А Кудасов
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В Херсонской области проведены очередные профилактические мероприятия в рамках информационной кампании «Клади трубку»

В рамках информационной кампании по кибербезопасности «Клади трубку», реализуемой на территории региона Главным управлением МВД России по Херсонской области совместно с отделением по Херсонской области Южного главного управления Центрального банка и региональной прокуратурой, проведены профилактические мероприятия в Алешкинском и Каховском муниципальных округах.

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