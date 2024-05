Дождались: Ghost of Tsushima стала самой популярной одиночной игрой Sony в Steam, обогнав God of War и Marvel's Spider-ManНедоступность в 180 странах не помешала режиссёрской версии приключенческого экшена с открытым миром Ghost of Tsushima от студии Sucker Punch Productions стать успехом для Sony Interactive Entertainment на ПК.