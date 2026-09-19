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Царьград

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Полиция в Скопине предотвратила угрозу убийства отверткой

Полиция в Скопине предотвратила угрозу убийства отверткой

В Скопине Рязанской области полиция предотвратила попытку нападения на 62-летнюю женщину. Её 50-летняя соседка угрожала отверткой из-за конфликта на лестничной площадке.

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