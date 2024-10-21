ЦАХАЛ сообщил, что «Хезболла» выпустила по Израилю около 170 снарядов

Пресс-служба израильских Вооружённых сил проинформировала о том, что на протяжении всего дня артиллеристы боевых групп действующей в Ливане организации «Хезболлах» не прекращали наносить удары по территории государства.
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