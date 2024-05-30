МВД хочет ограничить продажу алкоголя в аэропортах

Ведомство просит доработать закон о duty free на внутренних рейсах.фото: wikipedia.org/Барвенковский--> МВД подготовило правки к закону, который может разрешить торговлю алкоголем в магазинах duty free на внутренних рейсах российских аэропортов.
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