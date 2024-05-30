ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 649 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasily Golov
    Продолжай работу  своего отца.Действуй.Кадыров предложил...
  • лина любимцева
    Говорят, ЧТО НИКТО НЕ УГАДАЕТ!!Кадыров предложил...
  • Зоя Жук
    А что удивительного? Мы проводим свои учения, они свои. Главное, чтобы это и осталось на этом уровне.Погранслужба ФСБ:...

МВД хочет ограничить продажу алкоголя в аэропортах

МВД хочет ограничить продажу алкоголя в аэропортах

Ведомство просит доработать закон о duty free на внутренних рейсах.фото: wikipedia.org/Барвенковский--> МВД подготовило правки к закону, который может разрешить торговлю алкоголем в магазинах duty free на внутренних рейсах российских аэропортов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх