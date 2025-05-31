С 1 июня Росфинмониторинг будет блокировать некоторые переводы россиян

Некоторые подозрительные банковские операции россиян с 1 июня 2025 года могут быть заблокированы. Такое право получил Росфинмониторинг для борьбы с организаторами преступных схем и дропперами - людей, которые помогают мошенникам выводить или обналичивать похищенные деньги.