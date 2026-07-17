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Наш потерянный мир

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На Западе возмутились молчанием СМИ об одном смертельном ударе ВСУ

На Западе возмутились молчанием СМИ об одном смертельном ударе ВСУ

Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема осудил молчание западных СМИ после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), унесшего жизнь главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева.

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