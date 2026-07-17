Финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема осудил молчание западных СМИ после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), унесшего жизнь главного инженера Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Александра Яковлева.
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