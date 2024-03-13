Куда сходить в Туле и области в выходные – афиша мероприятий на 16-17 марта

Хоть погода еще зимняя, однако душа уже ощутила весну и требует движения. В грядущие выходные гости и жители региона имеют возможность посетить большое количество мероприятий как образовательного, так и развлекательного характера.
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