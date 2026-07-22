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Йо-йо диеты ускорили потерю мышц в четыре раза за четыре года исследования

Йо-йо диеты ускорили потерю мышц в четыре раза за четыре года исследования

«Йо-йо диета» — это не только разочарование от возвращения сброшенного веса. Новое исследование, опубликованное 21 июля в журнале Radiology, показывает: каждый цикл похудения и набора веса уносит значительное количество мышц — и они обратно не возвращаются даже при полном восстановлении начального веса.

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