Йо-йо диеты ускорили потерю мышц в четыре раза за четыре года исследования

«Йо-йо диета» — это не только разочарование от возвращения сброшенного веса. Новое исследование, опубликованное 21 июля в журнале Radiology, показывает: каждый цикл похудения и набора веса уносит значительное количество мышц — и они обратно не возвращаются даже при полном восстановлении начального веса.