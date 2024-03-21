«Тюльпаны» уничтожили склады боеприпасов ВСУ в Красногоровке (ВИДЕО)

238-я артиллерийская бригада Армии России уничтожила склады боеприпасов ВСУ в Красногоровке (ДНР). Расчеты самоходных минометов 2С4 «Тюльпан» нанесли точные удары по складам боеприпасов украинских нацистов.
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