Рок-группа Garbage из США выразила соболезнования после теракта в «Крокусе»

Американская рок-группа Garbage выложили сториз в Instagram* (принадлежит Meta, запрещённой на территории РФ), где высказали слова соболезнования пострадавшим и жертвам теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».
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