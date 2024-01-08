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Мы соседи по планете

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Насекомые в роли докторов

Насекомые в роли докторов

У многих людей насекомые гораздо чаще ассоциируются не с лечением, а с распространением болезни. Все знают, что мухи разносят самые разные инфекции, что тараканов и муравьев, поселившихся в домах, нужно безжалостно вытравливать, и что малярийные комары каждый год убивают почти 3 миллиона человек.

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