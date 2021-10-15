smi.today

1 646 подписчиков

Саакашвили призвал сторонников поддержать его партию на выборах в Грузии

Саакашвили призвал сторонников поддержать его партию на выборах в Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ожидает, что его сторонники будут участвовать во втором туре выборов в органы местного самоуправления.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх