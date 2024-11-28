Минобороны России ввело должности духовников в военных округах

В российских военных округах введены должности помощников командующих по работе с верующими. Более 100 добровольцев-священнослужителей Русской Православной Церкви оказывают духовную поддержку российским военнослужащим, участвуя в Специальной военной операции.
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