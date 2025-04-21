В СамГМУ Минздрава России открылась вторая очередь Центра серийного производства

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко с рабочей поездкой посетил Самарскую область. В рамках рабочей поездки Министр здравоохранения РФ принял участие в торжественном открытии второй очереди Центра серийного производства.
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