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По 10 000 рублей отдельно от пенсии в феврале. В России обрадовали всех пенсионеров

По 10 000 рублей отдельно от пенсии в феврале. В России обрадовали всех пенсионеров

Российских пенсионеров обрадовали денежной суммой, которую можно будет получить отдельно от пенсии. Ее размер составит 10 тысяч рублей, и начислять ее будут уже в феврале, если все сделать правильно до конца января.

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