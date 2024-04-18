Реактивный ответ: новая ракетная бригада защитит Северо-Запад

Недавно сформированный Ленинградский военный округ усиливают новыми соединениями. В Карелии создана отдельная ракетная бригада, вооруженная ракетными комплексами «Искандер-М», сообщили источники «Известий» в Минобороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии