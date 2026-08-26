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Мировое обозрение

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Сводка СВО 27 августа: Освобождение Писаревки и Неженки, бои за Доброполье, Трамп скрывает причины визита директора ЦРУ в Москву

Сводка СВО 27 августа: Освобождение Писаревки и Неженки, бои за Доброполье, Трамп скрывает причины визита директора ЦРУ в Москву

Писаревка пала. Это не просто строчка в сводке, это щелчок по логистике ВСУ на севере Сумщины. Бойцы 810-й бригады морской пехоты выбили оттуда 225-й штурмовой полк противника и зацепились за ключевую развилку.

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