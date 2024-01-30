Союз независимых полицейских: во Франции возможны стычки аграриев и силовиков

Жёсткие столкновения аграриев и силовиков могут начаться во Франции, если Европа не отреагирует на требования французских фермеров, считает представитель Союза независимых полицейских Франции Жан-Пьер Коломбес.
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