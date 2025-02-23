На торжественном мероприятии, посвященном итогам социально-экономического развития Могилевской области, объявлены победители соревнования по социально-экономическому развитию среди городов и районов Могилевщины за 2024 год.
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