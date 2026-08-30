Видеоимитация взлома и «выгрузка данных»: как мошенники обманывают через фейковые «Госуслуги»

Мошенники создали новый сценарий обмана через фейковый сайт «Госуслуг». Жертве отправляют ссылку, ведущую на поддельный портал, где невозможно ввести данные для входа.
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