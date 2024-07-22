В Казани на строительном объекте полицейские выявили 14 нарушителей миграционного законодательства

Оперуполномоченные отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками Управления по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан при поддержке сотрудников ППСП УМВД России по г.
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