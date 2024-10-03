«Авангардисты Владивостока»: в дальневосточной столице запускается всероссийский проект по изучению городской идентичности

«Авангардисты Владивостока»: Владивосток объявил о запуске всероссийского проекта-инициативы по изучению городской идентичности и объединению предпринимателей, творцов и активных жителей города Проект призван вовлечь жителей Владивостока в голосование о будущем позиционировании города, пригласить к диалогу активных жителей, культурных деятелей и представителей власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии