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«Авангардисты Владивостока»: в дальневосточной столице запускается всероссийский проект по изучению городской идентичности

«Авангардисты Владивостока»: в дальневосточной столице запускается всероссийский проект по изучению городской идентичности

«Авангардисты Владивостока»: Владивосток объявил о запуске всероссийского проекта-инициативы по изучению городской идентичности и объединению предпринимателей, творцов и активных жителей города Проект призван вовлечь жителей Владивостока в голосование о будущем позиционировании города, пригласить к диалогу активных жителей, культурных деятелей и представителей власти.

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