Российский политик, заместитель спикера Госдумы России и глава парламентской делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Пётр Толстой заявил, что у Украины нет никаких других перспектив, кроме единственной — возврата в Россию.
Российский политик, заместитель спикера Госдумы России и глава парламентской делегации РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Пётр Толстой заявил, что у Украины нет никаких других перспектив, кроме единственной — возврата в Россию.
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