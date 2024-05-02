Инфаркт миокарда: что это такое, как избежать, чем лечиться 

На самые актуальные вопросы ответил врач-кардиолог Филипп Кузьменко. Что происходит в организме при инфаркте Инфаркт миокарда (Myocardial infarction, heart attack) — это развитие некроза сердечной мышцы из-за остро возникшей недостаточности кровотока, при которой нарушается доставка кислорода к сердцу.