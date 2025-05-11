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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

**Dune: Awakening протестировали на народных видеокартах: уже не тянут, пора ...

Dune: Awakening протестировали на народных видеокартах: уже не тянут, пора обновлятьсяYouTube-канал GAMING BENCH протестировал выживалку Dune: Awakening на пяти устаревших видеокартах, используя ПК с процессором Intel Core i5-12400F и 32 ГБ ОЗУ.

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