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Экономист Хазин: США спровоцируют КНР на войну с НАТО

Экономист Хазин: США спровоцируют КНР на войну с НАТО

Специалист в сфере экономической науки Михаил Хазин указал на тот факт, что Соединённые Штаты Америки планируют создать для Китайской Народной Республики ряд ограничений, разжигая вооружённые противостояния в расположенных поблизости державах.

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