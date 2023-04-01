Специалист в сфере экономической науки Михаил Хазин указал на тот факт, что Соединённые Штаты Америки планируют создать для Китайской Народной Республики ряд ограничений, разжигая вооружённые противостояния в расположенных поблизости державах.
Специалист в сфере экономической науки Михаил Хазин указал на тот факт, что Соединённые Штаты Америки планируют создать для Китайской Народной Республики ряд ограничений, разжигая вооружённые противостояния в расположенных поблизости державах.
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