В чем встречать 2027 год, чтобы задобрить Красную Огненную Козу

Спойлер: подойдет не только красный цвет фото: MidjourneyНаступающий 2027 год пройдет под знаком Красной Огненной Козы.
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