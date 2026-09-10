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Дежурные средства ПВО за день сбили 97 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО за день сбили 97 дронов ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны в течение дня 10 сентября сбили 97 украинских беспилотников.

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