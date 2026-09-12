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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» встретило Казимира с караваем в аэропорту: «Все процедуры уже пройдены. Поэтому можно не переживать»

«Динамо» показало видео встречи с караваем вингера Жозуэ Казимира в московском аэропорту. Бело-голубые арендовали 24-летнего игрока сборной Гаити у «Осера» с правом выкупа.

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