Объективный контроль с БПЛА уничтожения украинских БЭК в ходе попытки атаки инфраструктуры морского специализированного порта Черноморское в Республике Крым.
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Объективный контроль с БПЛА уничтожения украинских БЭК в ходе попытки атаки инфраструктуры морского специализированного порта Черноморское в Республике Крым.
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