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Спорт Уик-Энд

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Почему промолчал свисток арбитра? Барриос уверен, что Еремеев нарушил правила перед голом «Локо»

Почему промолчал свисток арбитра? Барриос уверен, что Еремеев нарушил правила перед голом «Локо»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос считает, что на нем было нарушение правил в ситуации, когда «Локомотив» забил гол в ворота хозяев поля.

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