Н/п Невское, зона ответственности 144 мсд, ГрВ «Запад». Ракета Х-38 уничтожает мост, по которому противник осуществлял ротацию.
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Н/п Невское, зона ответственности 144 мсд, ГрВ «Запад». Ракета Х-38 уничтожает мост, по которому противник осуществлял ротацию.
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