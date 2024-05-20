В Новосибирской области вырос спрос на сотрудников-подростков

Молодым людям готовы предложить работу курьерами, промоутерами, официантами и упаковщиками. В Новосибирской области в период с января по май было открыто 536 вакансий для соискателей в возрасте от 14 лет.
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