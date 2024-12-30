Андрей Чечерин, Галина Михайлова и Михаил Пучков исполнили новогодние мечты юных нижегородцев в рамках акции «Елка желаний»

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Чечерин, министр здравоохранения региона Галина Михайлова и министр образования и науки Михаил Пучков приняли участие во Всероссийской акции «Елка желаний».
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