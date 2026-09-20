«Реал» лишь раз в истории выигрывал Ла Лигу, отставая от «Барселоны» на 6 очков по ходу сезона

« Реалу » придется повторить уникальное достижение, чтобы выиграть Ла Лигу в этом сезоне. После поражения от «Атлетико» (1:2) в 7-м туре команда Жозе Моуринью отстает от лидирующей в таблице «Барселоны» на 6 очков.