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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» лишь раз в истории выигрывал Ла Лигу, отставая от «Барселоны» на 6 очков по ходу сезона

« Реалу » придется повторить уникальное достижение, чтобы выиграть Ла Лигу в этом сезоне. После поражения от «Атлетико» (1:2) в 7-м туре команда Жозе Моуринью отстает от лидирующей в таблице «Барселоны» на 6 очков.

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