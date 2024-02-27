Компания «Инновационные технологии» переименована в «Ямал Экология»

Генеральный директор регионального оператора, Артём Ткаченко, подчеркнул, что после пятилетнего опыта работы в качестве оператора по обращению с отходами в нашем округе, было принято решение сменить название на более отражающее суть деятельности и регион работы.
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