РЖД восстановила движение поездов после аварии в Ростовской области

Российская железная дорога завершила восстановление путей между станциями Двойная и Ельмут в Ростовской области.
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