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Экс-депутат Рады Кива: Зеленский «на днях» сдаст Бахмут и возложит вину за это на главкома ВСУ Залужного

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский «на днях» сдаст Бахмут и возложит вину за это на главкома ВСУ Залужного

Президент Владимир Зеленский «на днях» сдаст Бахмут (украинское название расположенного в Донбассе города Артемовска) и возложит вину за это на главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного.

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