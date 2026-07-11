Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 901 подписчик

Ловите дулю с маслом! Привыкли к халяве и жировать за чужой счёт! Россияне массово сдают билеты в Абхазию в самый разгар летнего сезона

Ловите дулю с маслом! Привыкли к халяве и жировать за чужой счёт! Россияне массово сдают билеты в Абхазию в самый разгар летнего сезона

ГОВОРУН «Больше к вам ни ногой!», - именно эта фраза все чаще звучит в российских семьях этим летом, когда речь заходит об отпуске на некогда популярном абхазском побережье.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Любовь Уваисова
сами виноваты! Тут в инстаграме показали одно  русофобское кафе и  пусть сами теперь наслаждаются одиночеством. думающие люди объединяются, а кастрюли  ищут хозяев за морями.
Ответить
4 н.
Михаил Гринжук
Спасибо побывал разик. В гробу их видел.Я лучше раскошелюсь и съезжу в Китай или Сингапур. Не хватало еще в отпуске видеть эти хари. И так в России надоели.Гнать в шею.
Ответить
4 н.