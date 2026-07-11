Ловите дулю с маслом! Привыкли к халяве и жировать за чужой счёт! Россияне массово сдают билеты в Абхазию в самый разгар летнего сезона

сами виноваты! Тут в инстаграме показали одно русофобское кафе и пусть сами теперь наслаждаются одиночеством. думающие люди объединяются, а кастрюли ищут хозяев за морями.

Михаил Гринжук

Спасибо побывал разик. В гробу их видел.Я лучше раскошелюсь и съезжу в Китай или Сингапур. Не хватало еще в отпуске видеть эти хари. И так в России надоели.Гнать в шею.